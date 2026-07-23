В ряде городов Израиля открыли убежища на фоне напряженности в регионе

Israel Hayom: в пригороде Тель-Авива и на юге Израиля открыли убежища

В ряде городов Израиля открыли общественные убежища на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

По данным журналистов, городские укрытия начали работать в Рамат-Гане, расположенном в пригороде Тель-Авива. Аналогичные меры приняли в городе Эйлат на юге Израиля.

Эйлат расположен на границе с Иорданией, откуда поступали сообщения о взрывах после ударов Ирана в районе города Акаба. Тогда Корпус стражей исламской революции атаковал американские самолеты, находившиеся в местном аэропорту.

19 июля советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что страна готова к любому развитию событий на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос о зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе, он сказал, что армия останется на своих позициях, чтобы защищать граждан Израиля.

Ранее в Израиля рассказали о безопасности туристов в условиях войны.