Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В ряде городов Израиля открыли убежища на фоне напряженности в регионе

Israel Hayom: в пригороде Тель-Авива и на юге Израиля открыли убежища
Itay Cohen/Reuters

В ряде городов Израиля открыли общественные убежища на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

По данным журналистов, городские укрытия начали работать в Рамат-Гане, расположенном в пригороде Тель-Авива. Аналогичные меры приняли в городе Эйлат на юге Израиля.

Эйлат расположен на границе с Иорданией, откуда поступали сообщения о взрывах после ударов Ирана в районе города Акаба. Тогда Корпус стражей исламской революции атаковал американские самолеты, находившиеся в местном аэропорту.

19 июля советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что страна готова к любому развитию событий на Ближнем Востоке. Отвечая на вопрос о зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе, он сказал, что армия останется на своих позициях, чтобы защищать граждан Израиля.

Ранее в Израиля рассказали о безопасности туристов в условиях войны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!