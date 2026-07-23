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Общество

В минтуризма Израиля рассказали о безопасности туристов в условиях войны

Минтуризма: российские туристы не пострадали в Израиле за 2,5 года войны
Martina Katz/Global Look Press

Ни один турист, в том числе российский, не пострадал в Израиле за последние 2,5 года обострения на Ближнем Востоке, заявил гендиректор министерства туризма еврейского государства Михаэль Ицхаков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в Израиль за 2,5 года приехали около 3 млн туристов. По словам Ицхакова, туристическое ведомство всегда смотрит на безопасность туристов, «это самая главная вещь».

Он рассказал, что когда началось очередное обострение ситуации с Ираном, минтуризма помогало безопасно вывозить гостей государства к его границам. По словам главы ведомства, сейчас на территории Израиля не действует никаких ограничений для туристов.

До этого президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский и вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказали, что в 2026 году туристический летний сезон может оказаться слабее прошлогоднего. Сейчас продажи отстают примерно на 4% от аналогичного периода в 2025-м.

Ранее эксперт развеяла популярные мифы о запретах для туристов в Северной Корее.

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