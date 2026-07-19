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Политика

Советник Нетаньяху: Израиль готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке

Советник Нетаньяху Гендельман: Израиль готов ко всему на Ближнем Востоке
Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль готов к любому развитию событий на Ближнем Востоке, заявил ТАСС советник премьер-министра страны Дмитрий Гендельман.

Отвечая на вопрос о зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе, он сказал, что армия останется на своих позициях, чтобы защищать граждан Израиля.

На этой неделе СМИ узнали, что между Турцией и Израилем сохраняется напряженность сразу по нескольким направлениям — от войны в секторе Газа и ситуации в Сирии до возможного возвращения Анкары в программу F-35.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко выступил против передачи американских истребителей пятого поколения Анкаре. Политик предупредил, что этот шаг может «нарушить баланс сил на Ближнем Востоке». По данным Axios, аналогичную просьбу он высказал президенту США и во время личного разговора. СМИ утверждают, что американский лидер был раздражен попытками вмешательства Израиля в этот вопрос.

Ранее мэрия Нью-Йорка задумалась об аресте Нетаньяху на Генассамблее ООН.

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