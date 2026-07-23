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Общество

На Урале директора рехаба «Свобода» отправили под домашний арест

Суд отправил директора ребцентра «Свобода» в Сысерти под домашний арест
Shutterstock/FOTODOM

Сысертский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест директора реабилитационного центра «Свобода» Валерия Болдырева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Там уточнили, что мужчина обвиняется по части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и части 4 статьи 309 УК РФ («Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний»). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 сентября 2026 года.

В конце марта Следственное управление СК по Свердловской области возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании пациентов частной клиники в Сысерти. Портал E1.RU отмечал, что речь идет о рехабе, работающем от федеральной сети наркологических клиник «Свобода». Один из пациентов рассказал изданию, что вместо помощи над ним издевались: закрывали в натопленной бане до потери сознания, не давали спать и заставляли часами переписывать бессмысленные тексты.

В марте в Кемерово арестовали директора частной клиники «Свобода», где в 2025 году не выжил пациент. Руководителю и бывшему главврачу предъявили обвинения по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Челябинской области накрыли рехаб в частном доме.

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