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Движение по трассе Ялта-Севастополь полностью восстановлено

Движение по трассе Ялта-Севастополь, перекрытой из-за селя, восстановлено
Telegram-канал Сергей Олефиренко | Ялта

Движение на трассе Ялта-Севастополь, ранее перекрытое из-за схода селя, возобновлено. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко на платформе «Макс».

«Восстановлено движение на 25-м километре дороги «Ялта – Севастополь» (в районе Оползневого и Голубого залива)», – отметил Олефиренко.

По его словам, общий объем убранного грунта составил около 400 кубометров.

23 июля вблизи поселка Симеиз на трассу Ялта — Севастополь сошел сель, спровоцированный сильным ливнем.

Согласно данным МЧС, дорожные службы занимались расчисткой завалов и восстановлением дорожного полотна. К работам по ликвидации последствий также были привлечены аэромобильная группировка МЧС и спасатели «Крым-спас».

Сообщается о подтоплении четырех частных домов в поселке Симеиз и одного дома в Ялте. Вода также проникла на первый этаж санатория «Симеиз» и затопила цокольный этаж жилого многоквартирного дома в Ялте.

Ранее на видео попало, как на Урале прорвало дамбу.

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