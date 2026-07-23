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Общество

В Крыму сель сошел на трассу Ялта — Севастополь

В Крыму на трассу Ялта — Севастополь из-за ливня сошел сель
Telegram-канал ГУ МЧС России по Республике Крым/MAX

В районе поселка Симеиз на трассу Ялта — Севастополь из-за ливня сошел сель. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, дорожные службы расчищают грязь и восстанавливают движение. На помощь для ликвидации последствий также направлена аэромобильная группировка МЧС и спасатели «Крым-спас».

Кроме того, в поселке Симеиз подтоплены четыре частных дома, в Ялте — один, уточнили в МЧС. Также вода проникла на первый этаж санатория «Симеиз» и затопила цокольный этаж многоквартирного дома в Ялте.

В ведомстве добавили, что ситуацию мониторят оперативный штаб и дежурные смены Центра управления в кризисных ситуациях. Для ликвидации последствий привлечены 59 человек и 17 единиц техники.

До этого в Тюменском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за подтоплений. Локальные подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Причиной стали многодневные дожди в Тюменской и Свердловской областях, переувлажнение почвы и приток воды с соседних территорий.

Ранее на видео попало, как на Урале прорвало дамбу.

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