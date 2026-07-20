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«Дорога в любой момент может обвалиться»: на видео попало, как на Урале прорвало дамбу

На Урале на видео попало, как вода из прорванной дамбы подступила к дорогам

В селе Никольском Свердловской области прорвало дамбу и затопило прилежащие территории, в том числе мост и дороги. Об этом сообщил Telegram-канал E1.ru.

«По дороге ездить нельзя. Дорога в любой момент может обвалиться. Всю дорогу подмыло», — рассказала свидетельница.

Последствия происшествия попали на видео. На кадрах заметно, как мощный поток воды проложил себе путь в земле под дорогой. Также видно, что на асфальте есть трещины.

По данным источника, в зоне подтопления оказались жилые дома, дачи и коттеджи. В населенном пункте Кашино вода уже вплотную подступила к жилым строениям. На реке Варган мост практически полностью скрылся под водой.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации. Информация о пострадавших и точное количество затопленных домовладений уточняется.

До этого на видео попало, как в Дагестане часть дороги ушла под воду.

Ранее сообщалось, что в Дагестане дорогу из-под ног водителей смыла бурная река.

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