Землетрясения произошли у берегов Аляски

USGS: землетрясения магнитудой 5,1 произошли в Техасе и у берегов Аляски

Землетрясения магнитудой 5,1 произошли в у берегов Аляски в Техасе. Об этом сообщила Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Первое землетрясение было зафиксировано в 9:30 по времени UTC (12:30 мск) в почти 93 км к северо-западу от города Атка в штате Аляска. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 35 км. Второе землетрясение случилось в 10:21 по времени UTC (13:21 мск) в почти 38 км к юго-востоку от города Майами в штате Техас. Очаг залегал на глубине 5,5 км.

22 июля в акватории Японского моря возле побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5.0. Эпицентр находился возле побережья Тернейского района, напротив населенного пункта Малая Кема.

20 июля в Тарбагатайском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5. Толчки ощущали жители Улан-Удэ. По их словам, в домах из-за землетрясения звенела стеклянная посуда.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.