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Наука

В Бурятии произошло землетрясение

ЕДДС: землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Тарбагатайском районе Бурятии
Александр Кряжев/РИА Новости

В Тарбагатайском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципалитета.

«В Тарбагатайском районе в 11:45 (06:45 мск — «Газета.Ru») произошло сейсмособытие, магнитуда — 3,5», — говорится в сообщении ЕДДС.

Толчки ощущали жители Улан-Удэ. По их словам, в домах из-за землетрясения звенела стеклянная посуда.

Несколькими часами ранее на западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаги обоих явлений находились на небольшой глубине. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточнялась.

Накануне сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 5,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 209 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага составила около 67,7 км.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.

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