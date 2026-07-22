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Общество

В Приморье произошло землетрясение

Синоптики сообщили о землетрясении магнитудой 5.0 в Приморском крае
Uwe Anspach/Global Look Press

В акватории Японского моря возле побережья Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5.0. Об этом сообщает Telegram-канал «Маглипогода».

«Гипоцентр находился на очень большой глубине, поэтому никаких ощущений и влияний не должно быть. Угрозы цунами нет», — говорится в публикации.

Отмечается, что эпицентр находился возле побережья Тернейского района, напротив села Малая Кема.

20 июля в Тарбагатайском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Толчки ощущали жители Улан-Удэ. По их словам, в домах из-за землетрясения звенела стеклянная посуда.

За несколько часов до этого на западе Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,9. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаги обоих явлений находились на небольшой глубине. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточнялась.

Ранее сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии.

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