Сейсмолог объяснил, есть ли связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии

Сейсмолог Шебалин: землетрясения в Венесуэле и Японии не связаны между собой

Прямая связь между землетрясениями в Венесуэле и Японии отсутствует. Об этом в интервью «Ридусу» сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Просто совпало, что они произошли в рамках короткого промежутка времени и не сильно отстают друг от друга по мощности. При этом в других регионах возможны новые землетрясения, однако они не будут связаны с нынешними. На Земле имеется множество сейсмоопасных регионов», — сказал эксперт.

Он добавил, что землетрясения такой мощности в Венесуэле происходят крайне редко. При этом для Японии — это обычное явление.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый подземный толчок был зафиксирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо примерно в 160 км к западу от Каракаса.

В 7:30 утра (1:30 мск) 25 июня сильное землетрясение произошло в море в районе японской префектуры Иватэ. Толчки ощущались и в Токио. Опасность цунами не объявляли. Очаг залегал на глубине более 40 км. Пострадали пять человек.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке.