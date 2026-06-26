В Красноярском крае вертолет совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку на севере Красноярского края. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку», — говорится в заявлении.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

До этого очевидцы сняли на видео момент жесткой посадки самолета Ан-2 в Краснодарском крае, который практически рухнул на обочину прямо возле машины. Видео сняли местные жители, которые ехали по дороге на машине в станице Калининская. На нем видно, как самолет летит очень низко и петляет, затем «кукурузник» резко идет вниз, задевая землю, и его разворачивает. После этого несколько человек, ставшие очевидцами падения, идут к самолету проверять состояние пилота.

В начале июня в Татарстане потерпел крушение самодельный легкомоторный летательный аппарат. В ведомстве уточнили, что крушение аппарата произошло вечером. Его пилот не выжил.

Ранее легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тюменской области.