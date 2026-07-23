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Общество

К 15 годам колонии приговорили иностранца за попытку поджечь храм в Барнауле

В Барнауле к 15 годам заключения приговорили иностранца за попытку теракта
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Барнауле суд приговорил иностранца к 15 годам лишения свободы за попытку поджечь храм по заданию международной террористической организации. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное управление ФСБ РФ.

«2-м Восточным окружным военным судом гражданин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, первые четыре года мужчина проведет в тюрьме, остальную часть срока — в колонии строгого режима.

По данным следствия, мужчина 1984 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов краевой столицы с помощью зажигательной смеси. Довести преступный умысел до конца ему не удалось — мужчину задержали силовики при попытке совершения теракта.

До этого хабаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. Мужчина планировал поджечь один из объектов на территории региона, после чего похитить оттуда оружие. Для совершения теракта фигурант вместе с соучастниками купили необходимую экипировку и сделали из петарды самодельное взрывное устройство, начинив его гвоздями. Теракт пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее СК возбудил дело после атак ВСУ на Крым.

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