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Общество

Жителя Хабаровского края осудили на 23 года за попытку теракта

Хабаровчанин получил 23 года за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к 23 годам лишения свободы жителя Хабаровского края, готовившего теракт по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура региона.

Согласно материалам дела, с февраля по декабрь 2022 года фигурант связался с представителями спецслужб Украины и по их заданию передал сведения о расположении военных объектов, техники, данные о сотрудниках правоохранительных органов.

Кроме того, подсудимый планировал поджечь один из объектов на территории региона, после чего похитить оттуда оружие. Для совершения теракта фигурант вместе с соучастниками купили необходимую экипировку и сделали из петарды самодельное взрывное устройство, начинив его гвоздями.

Кроме этого, в одной из групп в интернете подсудимый выложил пост, содержащий призывы к террористической деятельности.

Теракт пресекли сотрудники ФСБ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей и лишили права два года администрировать паблики в интернете.

Накануне военный суд в Хабаровске приговорил 60-летнюю пенсионерку к 19 годам лишения свободы за ряд преступлений террористического характера.

Ранее петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного.

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