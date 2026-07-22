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Общество

СК возбудил дело после атак ВСУ на Крым

СК завел уголовное дело о теракте после атак ВСУ на гражданские объекты в Крыму
Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты, находящиеся в городском округе Ялта республики Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 22 июля ВСУ с помощью БПЛА массированно атаковали южные регионы России. В Ялте один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали 17 человек. Из-за атаки в многоэтажке произошло частичное обрушение фасадной части, а также возник пожар — выгорели семь квартир. Город остался «без света и воды», также перебои с энергоснабжением зафиксированы в нескольких населенных пунктах на южном берегу Крыма.

В Краснодарском крае дроны ударили по нефтебазе в Армавире и складскому комплексу в Краснодаре. Кроме этого, БПЛА атаковали Ставропольский край и Брянскую область. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.

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