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Общество

Режим повышенной готовности введен в российском регионе в связи с подтоплениями

В Тюменском округе ввели режим повышенной готовности после подтоплений
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Режим повышенной готовности введен в Тюменском муниципальном округе в связи с подтоплениями. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона, передает ТАСС.

Отмечается, что локальные подтопления выявлены в нескольких населенных пунктах округа. Причиной подъема уровня воды стали многодневные дожди в Тюменской и Свердловской областях, максимальное переувлажнение почвы и дополнительный приток воды с соседних регионов.

Профильные службы планирует уделить первостепенное внимание населенным пунктам, расположенным близ рек и наиболее подверженным риску подтопления. Это Речкина, Коняшина, Кулаково, Луговое, Молчанова, Салаирка, Яр, Ембаево, Каскара, Мальково и Чикча.

В центре добавили, что оснований для введения мер в масштабе всей Тюменской области, по данным властей, пока нет, при этом все силы и средства находятся в высокой степени готовности.

До этого стало известно, что в Пермском крае более 70 домов и участков оказались в зоне подтопления из-за ливней.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр.

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