В США изъяли более миллиона упаковок яиц из-за угрозы кишечной инфекции

Птицеводческая компания Midwest Poultry Services отозвала почти 1,6 млн упаковок яиц из-за угрозы заражения сальмонеллой. Об этом сообщило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает ТАСС.

Речь идет о яйцах, произведенных в штате Техас, поскольку они потенциально могут быть заражены сальмонеллой Enteritidis. Продукция была произведена и распространялась в период с июня по июль в штатах Техас, Луизиана, Оклахома, Арканзас, Нью-Мексико и Миссисипи.

Компания Midwest Poultry Services не располагает информацией о случаях заболеваний, вызванных ее продукцией, уточняет FDA. Как добавили в регулирующем органе, на данный момент компания приостановила продажу этой партии яиц.

В начале июля сообщалось, что украинская лапша быстрого приготовления стала причиной вспышки сальмонеллеза в 13 странах Евросоюза и Великобритании. Как сообщили специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), что с ноября 2025 года по июнь 2026 года были зафиксированы 106 случаев заболевания сальмонеллезом. Эпидемиологические исследования показали, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли лапшу с вкусовыми добавками одного и того же бренда.

Ранее астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления.