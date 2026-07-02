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Стала известна причина вспышки сальмонеллеза в Европе

EFSA: причиной вспышки сальмонеллеза в ЕС стала произведенная на Украине лапша
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Украинская лапша быстрого приготовления стала причиной вспышки сальмонеллеза в 13 странах Евросоюза и Великобритании. Об этом говорится в релизе Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Специалисты агентства утверждают, что с ноября 2025 года по июнь 2026 года были зафиксированы 106 случаев заболевания сальмонеллезом. Эпидемиологические исследования показали, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли лапшу с вкусовыми добавками одного и того же бренда.

«Штамм, вызвавший вспышку, был обнаружен в Германии и Литве в лапше со вкусом курицы (в том числе в остром варианте). Расследование связало эту продукцию, поставлявшуюся в ряд стран, с одним и тем же производителем на Украине», — говорится в сообщении.

Подобная ситуация может говорить об общем источнике загрязнения на этапе производства. В продукции того же бренда были выявлены и другие штаммы сальмонеллы, что позволяет предположить наличие более чем одного источника загрязнения.

Накануне астраханский Минздрав сообщил о 25 случаях заболевания сальмонеллезом в результате употребления рыбных котлет.

Все госпитализированные больные находятся в состоянии средней степени тяжести без угрозы жизни, добавили в минздраве.

Ранее астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления.

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