Стала известна причина вспышки сальмонеллеза в Европе

Украинская лапша быстрого приготовления стала причиной вспышки сальмонеллеза в 13 странах Евросоюза и Великобритании. Об этом говорится в релизе Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Специалисты агентства утверждают, что с ноября 2025 года по июнь 2026 года были зафиксированы 106 случаев заболевания сальмонеллезом. Эпидемиологические исследования показали, что заболевшие в Дании, Эстонии, Германии, Латвии и Литве употребляли лапшу с вкусовыми добавками одного и того же бренда.

«Штамм, вызвавший вспышку, был обнаружен в Германии и Литве в лапше со вкусом курицы (в том числе в остром варианте). Расследование связало эту продукцию, поставлявшуюся в ряд стран, с одним и тем же производителем на Украине», — говорится в сообщении.

Подобная ситуация может говорить об общем источнике загрязнения на этапе производства. В продукции того же бренда были выявлены и другие штаммы сальмонеллы, что позволяет предположить наличие более чем одного источника загрязнения.

Накануне астраханский Минздрав сообщил о 25 случаях заболевания сальмонеллезом в результате употребления рыбных котлет.

Все госпитализированные больные находятся в состоянии средней степени тяжести без угрозы жизни, добавили в минздраве.

Ранее астраханский Роспотребнадзор закрыл гастроном после массового отравления.