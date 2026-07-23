В Роспотребнадзоре рассказали о достаточном количестве вакцин от гриппа

Попова: вакцин от гриппа в новом эпидсезоне будет достаточно

К новому эпидсезону подготовят достаточный запас отечественных вакцин от гриппа. Об этом РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Наши российские производители готовят достаточный запас российских вакцин от гриппа, как трехвалентных, так и четырехвалентных. Всех будут прививать за счет средств федерального бюджета», — сказала она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в первую очередь прививать будут детей, пенсионеров, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и тех, кто в силу профессии много контактирует с другими людьми.

До этого вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей. Он отметил, что против этих заболеваний есть эффективные вакцины, снимающие заболеваемость почти на 95%.

В июне ученые из Северо-Западного университета сообщили, что лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какие бактерии устойчивы к антибиотикам.