Вирусолог назвал россиян виновниками роста заболеваемости корью и краснухой

Россияне стали чаще болеть корью, краснухой и ветрянкой, потому что отказываются вакцинировать детей, заявил ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ (научно-исследовательского центра) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что против этих заболеваний есть эффективные вакцины, снимающие заболеваемость почти на 95%.

«Если заболевание нарастает, это показатель того, что есть нарушения в прививках. Это значит, что люди недостаточно прививают детей, и это ведет к росту заболеваний», — сказал специалист.

Он добавил, что в группе риска находятся дети. Однако корью и ветрянкой можно заболеть и позже. Во взрослом возрасте первое заболевание протекает тяжелее. А ветрянка у пожилых проявляется как герпезостер, когда на теле образуются пузырьки. Они болят и чешутся. Выздоровление от этой болезни проходит медленно.

До этого академик РАН (Российской академии наук), зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко объяснил рост показателей заболеваемости гемофильной инфекцией (заразным бактериальным заболеванием, вызываемым гемофильной палочкой; чаще всего поражает бронхи, легкие, горло и нервную систему) в РФ цикличностью и улучшением возможностей диагностики.

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