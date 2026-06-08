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Наука

Лекарства от гриппа могут замедлять старение у одной группы людей

Med: лекарства от гриппа замедляют биологическое старение при ВИЧ
Shutterstock/FOTODOM

Лекарства от гриппа могут замедлять снижение когнитивных функций и биологическое старение у людей с хроническими вирусными инфекциями. К такому выводу пришли ученые из Северо-Западного университета, результаты исследования опубликованы в журнале Med.

Исследователи проанализировали образцы крови более 100 пациентов с ВИЧ и обнаружили связь между разрушением особых защитных молекул — гликанов — и хроническим воспалением, которое способствует ухудшению памяти и ускоряет процессы старения.

Гликаны представляют собой сложные сахара, которые помогают организму контролировать воспалительные процессы. Когда эти молекулы разрушаются, воспаление усиливается, что может негативно сказываться на работе мозга и общем состоянии организма.

Чтобы проверить, можно ли остановить этот процесс, ученые провели эксперименты на клеточных культурах и лабораторных мышах. Оказалось, что некоторые противогриппозные препараты, включая осельтамивир (известный под торговыми названиями «Тамифлю» и «Тамифлю»), способны защищать гликаны от разрушения. В результате у животных снижалось воспаление и сохранялись когнитивные функции.

Авторы отмечают, что в данном случае лекарства действуют иначе, чем при лечении гриппа. Вместо блокировки вирусного белка они подавляют ферменты, разрушающие защитные сахара.

Особенно выраженный эффект исследователи зафиксировали у женщин. По их данным, в период, близкий к менопаузе, разрушение гликанов ускоряется, что может способствовать более быстрому развитию воспалительных процессов и возрастных изменений.

Ученые считают, что открытие может привести к новому применению уже существующих препаратов. В дальнейшем они планируют подобрать оптимальные дозировки и проверить, способны ли противогриппозные лекарства предотвращать когнитивное снижение не только у людей с ВИЧ, но и при возрастных нейродегенеративных заболеваниях.

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