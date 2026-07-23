Появились данные о пострадавших в результате взрыва в Подмосковье

После взрыва газа в Егорьевске пострадали шесть человек, троим из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщила столичная прокуратура в «Максе».

«По предварительным данным, сегодня утром в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Первом микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около девяти часов утра 23 июля в квартире на третьем этаже. Огонь охватил жилое помещение сразу после громкого хлопка.

На кадрах можно увидеть, как огонь и клубы черного дыма вырываются с балкона на третьем этаже. Туда по лестнице забрались двое спасателей. На видео слышны крики мужчины, который, по всей видимости, оказался в эпицентре пожара и горел заживо. Также можно услышать испуганные возгласы очевидцев, наблюдающих за спасением человека.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, в квартире сдетонировал газовый баллон. После этого возник пожар, площадь которого составила 60 квадратных метров. Пострадали также соседние квартиры.

Ранее на АЗС во Владикавказе взорвался баллон с газом.