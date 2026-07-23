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Зоопсихолог рассказала, в каком случае сухой корм может навредить кошке

Зоопсихолог Капустина: сухой корм для кошек в открытой упаковке может окислиться
Evgenia Terekhova/Shutterstock/FOTODOM

Сухой корм может привести к проблемам с пищеварением у кошек, если он лежал в незакрытом пакете, поскольку из-за контакта с кислородом содержимое упаковки окисляется и может заплесневеть. Об этом NEWS.ru рассказала зоопсихолог Светлана Капустина.

По ее словам, в этом случае корм может стать прогорклым и потерять свои полезные свойства. Он также будет впитывать посторонние запахи, потеряет хрусткость и вкус.

«Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением. Необходимо плотно закрывать упаковку или перекладывать ее содержимое в пищевой контейнер», — предупредила Капустина.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» предупреждал, что сухой корм более полезный для питомцев, если кормить животное только влажным, может появиться налет на зубах. Изначально сухой корм более правильный по своей формуле, по полноценности, подчеркнул он. По словам Шелякова, стоит придерживаться одного типа питания, чтобы питомец не заболел.

Ранее был развеян миф о том, что сочетание сухого и влажного корма опасно для собак.

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