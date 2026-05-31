Ветеринар ответил, стоит ли кормить питомца только сухим кормом

Сухой корм более полезный для питомцев, если кормить животное только влажным, может появиться налет на зубах, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Изначально сухой корм более правильный по своей формуле, по полноценности. И, в общем-то это неплохо, если ваш питомец ест сухой корм, отказывается от влажного. Хотя многие скажут, что влажный более естественный, там мясо, природные компоненты. Технология приготовления влажных кормов в общем-то попроще. В любом влажном корме до 80% воды. По сути дела, влажный корм это дорогая вода. Он не очень полезен для зубов, потому что постоянное потребление влажных кормов провоцирует появление зубного налета и в дальнейшем может приводить к образованию камней», — сказал эксперт.

По словам Шелякова, стоит придерживаться одного типа питания, чтобы питомец не заболел.

«Есть два типа кормления — натуральное, мясо, яйцо, творог. И кормление концентратного типа — то, что мы покупаем в магазинах, сухие, влажные корма. Это все относится к концентратам, вне зависимости — эконом класс или премиум. Если мы кормим концентратами и вносим какие-то пищевые компоненты из натурального, это самый плохой тип кормления. Параметры рациона съезжают — и в этом нет ничего хорошего», — заключил он.

