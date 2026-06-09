Развеян миф о том, что сочетание сухого и влажного корма опасно для собак

Тип кормления питомцев напрямую влияет на состав бактерий в их кишечнике. Ранее считалось, что сочетание сухого и влажного корма может быть опасно для собак, однако исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины провели трехмесячный эксперимент и выяснили, что собаки, получавшие одновременно сухой и влажный лечебные корма, полностью восстановили нормальный состав кишечной микрофлоры без лекарств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПбГУВМ.

Расстройства пищеварения — одна из самых распространенных проблем у городских собак. По данным ветеринарных исследований, в условиях мегаполиса нарушения работы кишечника наблюдаются у 76–84% животных.

В эксперименте участвовали 30 беспородных стерилизованных собак с чувствительным пищеварением. Их разделили на три группы по десять особей. Первая получала сухой и влажный ветеринарный корм одновременно, вторая — только сухой, третья специальной диеты не получала вовсе. Анализы брали трижды: до начала кормления, через месяц и через три месяца.

У всех собак в начале эксперимента была схожая картина: мало бифидобактерий и лактобактерий — полезных микроорганизмов, которые помогают переваривать пищу и поддерживать иммунитет, — и повышенное содержание вредных бактерий, в том числе гемолитической кишечной палочки и клостридий.

В группе на смешанном рационе к концу третьего месяца количество полезных бактерий достигло нормы у всех десяти животных. Патогенная микрофлора не обнаруживалась. В группе на сухом корме улучшение было менее выраженным: часть животных так и не вышла на норму за три месяца. В группе без специальной диеты ситуация ухудшилась — у четверти собак появились грибки рода Candida, количество полезных бактерий продолжило снижаться.

«Микробиом кишечника напрямую связан с иммунитетом, обменом веществ и общим состоянием животного. Наше исследование показало, что правильно подобранный рацион способен восстановить нормальный состав микрофлоры без лекарств. При этом форма корма принципиальна: сочетание сухого и влажного питания дает значительно лучший результат, чем один только сухой», — отметила заведующая кафедрой биохимии и физиологии СПбГУВМ, доктор биологических наук, профессор Лариса Карпенко.

Среди участников эксперимента были в том числе собаки с экзокринной недостаточностью поджелудочной железы — состоянием, при котором железа вырабатывает недостаточно пищеварительных ферментов. Без ферментов пища не расщепляется должным образом, непереваренные остатки накапливаются в кишечнике и провоцируют размножение вредных бактерий. У таких животных смешанный тип кормления дал наиболее выраженный эффект.

Ранее ветеринары предупреждали о недопустимости сочетания разных типов кормления питомца.