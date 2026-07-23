Названы популярные напитки, которые помогут продлить жизнь

Умеренное потребление кофе и чая поможет поддержать здоровое состояние организма и продлить жизнь, они позволяют организму противостоять окислительному стрессу и защищают молекулы от внутренних повреждений. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

«Безусловно, в кофе и чае есть вещества, которые борются с окислительным стрессом, помогают организму избегать повреждений молекул и поддерживают его здоровое состояние. Кроме того, эти напитки благотворно влияют на центральную нервную систему, повышая концентрацию внимания и работоспособность. Польза в них точно есть, иначе человечество давно бы о них забыло, если бы не получало положительного эффекта от их употребления», — пояснила Чернышова.

При этом она предупредила, что избыток кофеина может вызвать обезвоживание, ухудшить метаболизм и процессы жиросжигания. Помимо этого, кратковременный прилив сил от этих напитков может привести к упадку, если пить их в большом количестве. Врач добавила, что содержание кофеина в чае тоже высокое, поэтому не стоит об этом забывать.

Американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца.

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