Кардиолог объяснила, в какое время суток нельзя пить кофе

Для здорового человека две-три чашки кофе в день скорее полезны для сердца, но у напитка есть параметр, который почти никто не учитывает: время приема. О том, когда кофе помогает сердцу, а когда нагружает его, «Газете.Ru» рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Скандинавского Центра Здоровья Наталья Васюкова.

Сразу после пробуждения организм будит себя сам: резко растет кортизол (гормон стресса), который разгоняет пульс и поднимает давление. Его пик длится около 30–45 минут. Кофеин действует на те же системы, и при наложении нагрузка на сердце складывается.

«У людей со скрытой аритмией или нестабильным давлением именно утренние часы дают первые сигналы: сердцебиение, дискомфорт, тревогу. Достаточно выпить стакан воды и подождать час после подъема, чтобы снять лишнюю стимуляцию», — объясняет Васюкова.

Вечером кофе нагружает сердце по другой причине. Кофеин выводится медленно: у большинства взрослых половина дозы уходит из крови за 3–5 часов, а при замедленном обмене (генетика, болезни печени, некоторые лекарства) растягивается до 12 часов. Чашка, выпитая в 17:00, способна действовать глубокой ночью.

«Ночью пульс и давление в норме снижаются, так сердечно-сосудистая система восстанавливается. Этот ночной провал называют диппингом. Если годами пить кофе после четырех, диппинг нарушается, и со временем это разгоняет гипертонию. Одна вечерняя чашка ничего не сломает, опасна именно привычка», — отмечает кардиолог.

Отдельный разговор у врача с курящими пациентами. Никотин и сам сужает сосуды, поднимает давление и ускоряет пульс, а кофеин добавляет собственный стимулирующий эффект. Утром, на фоне обезвоживания и подъема кортизола, сердце получает тройную нагрузку, поэтому кофе с сигаретой натощак для курильщика с факторами риска — худший старт дня.

«Кофе сердцу скорее друг. Все решает время и сочетания. Пить его лучше через час после подъема, не натощак, до четырех вечера и отдельно от утренней сигареты. Несколько простых ориентиров убирают большинство кофейных рисков», — подытожила Наталья Васюкова.

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