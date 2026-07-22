Кардиологи назвали безопасное для сердца количество чашек кофе в день

Circulation: употребление до 5 чашек кофе в день безопасно для большинства людей

Американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца. Работа опубликована в журнале Circulation.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, однако его влияние на сердце долгое время оставалось предметом споров. Ранние исследования фиксировали краткосрочное учащение пульса и рост давления после кофе, что вызывало опасения по поводу риска аритмии и инфаркта. Более поздние крупные работы давали противоречивые результаты.

Нынешний обзор охватил данные сотен клинических и эпидемиологических исследований за последние десятилетия. Авторы оценивали связь потребления кофе с риском инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и внезапной сердечной смерти.

Оказалось, умеренное потребление кофе — от одной до пяти чашек в день — у большинства людей не повышает риск сердечно-сосудистых событий и может быть связано с небольшим защитным эффектом. Польза объясняется антиоксидантами и противовоспалительными соединениями кофе, снижающими хроническое воспаление — один из ключевых факторов риска болезней сердца.

Кардиологи выделяют исключения. Беременным рекомендуется ограничиться одной-двумя чашками. Людям с диагностированной аритмией или нестабильным давлением дозу нужно обсуждать с врачом индивидуально. Важно учитывать и добавки: кофе с большим количеством сахара и сливок нивелирует возможную пользу за счет лишних калорий и насыщенных жиров.

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