Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Кардиологи назвали безопасное для сердца количество чашек кофе в день

Circulation: употребление до 5 чашек кофе в день безопасно для большинства людей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Американская кардиологическая ассоциация выпустила масштабный обзор данных о влиянии кофе на сердечно-сосудистую систему. Для большинства здоровых взрослых до пяти чашек в день не несут дополнительного риска для сердца. Работа опубликована в журнале Circulation.

Кофе — один из самых популярных напитков в мире, однако его влияние на сердце долгое время оставалось предметом споров. Ранние исследования фиксировали краткосрочное учащение пульса и рост давления после кофе, что вызывало опасения по поводу риска аритмии и инфаркта. Более поздние крупные работы давали противоречивые результаты.

Нынешний обзор охватил данные сотен клинических и эпидемиологических исследований за последние десятилетия. Авторы оценивали связь потребления кофе с риском инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и внезапной сердечной смерти.

Оказалось, умеренное потребление кофе — от одной до пяти чашек в день — у большинства людей не повышает риск сердечно-сосудистых событий и может быть связано с небольшим защитным эффектом. Польза объясняется антиоксидантами и противовоспалительными соединениями кофе, снижающими хроническое воспаление — один из ключевых факторов риска болезней сердца.

Кардиологи выделяют исключения. Беременным рекомендуется ограничиться одной-двумя чашками. Людям с диагностированной аритмией или нестабильным давлением дозу нужно обсуждать с врачом индивидуально. Важно учитывать и добавки: кофе с большим количеством сахара и сливок нивелирует возможную пользу за счет лишних калорий и насыщенных жиров.

Ранее россиянам рассказали, как именно курение снижает эффективность сердечных препаратов и антидепрессантов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!