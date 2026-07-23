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Общество

Россиянам объяснили, как уберечь себя от заражения стафилококком

Врач Мескина: мытье рук поможет уберечь себя от заражения стафилококком
myboys.me/Shutterstock/FOTODOM

Для профилактики заболеваемости стафилококком важно мыть руки после любых контактов, перед едой, после улицы и туалета, не пить из общей бутылки и не доедать за другими. Об этом «Москве 24» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Она уточнила, что это большая популяция микробов, при этом не все разновидности могут вызывать заболевания. По словам врача, в летний период создаются более благоприятные условия для гнойничковых заболеваний, поскольку кожа открыта, многие чаще посещают водоемы, бассейны и отдыхают на природе, что увеличивает риск контакта с источниками стафилококка.

«Некоторые стафилококки способны выделять токсины, вызывающие тяжелые заболевания вплоть до сепсиса. Но можно заразиться и вообще не почувствовать этого, если нет предпосылок: иммунодефицита, недавнего тяжелого заболевания, стрессовых ситуаций, резких перемен климата», — сказала Мескина.

Чтобы избежать заражения, она также посоветовала быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого говорил, что стафилококк чаще всего размножается в яичных, белковых и сметанных продуктах, таких, например, как торты и пирожные с кремом.

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