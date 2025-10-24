Россиянам рассказали, в каких продуктах чаще всего размножается стафилококк

Инфекционист Жемчугов: стафилококк часто размножается в белковых продуктах

Стафилококк чаще всего размножается в яичных, белковых и сметанных продуктах, таких, например, как торты и пирожные с кремом. Об этом в интервью RT сообщил специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Опасность, по его словам, представляет токсин, который вырабатывает стафилококк, размножаясь в продуктах. Главной причиной распространения инфекции эксперт назвал нарушение технологических процессов при приготовлении пищи.

«Промышленная технология приготовления пищи требует колоссальной аккуратности, соблюдения регламента на всех путях. <...> Если где-то что-то нарушено, то возникает вероятность того, что люди получат тяжелое отравление», — предупредил Жемчугов.

Чтобы снизить риск заражения, важно внимательно проверять сроки годности продуктов и следить за условиями их хранения, добавил он.

19 октября стало известно о том, что девять школьников обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции после обеда в кафе «Бела Дона» в Калининграде. Позднее стало известно о 14 пострадавших.

22 октября сообщалось, что в ходе проверки заведения специалисты Роспотребнадзора выявили плохое санитарное состояние производственных помещений, нарушение технологического процесса и условий хранения продуктов.

24 октября представители ведомства заявили, что в кафе нашли кишечную палочку и стафилококк.

Ранее россиян предупредили о резком росте кишечных инфекций осенью.