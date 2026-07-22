Россиянам рассказали, какие заболевания переносят постельные клопы

Постельные клопы могут быть переносчиками опасных бактерий. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин. По его словам, раньше считалось, что эти вредители безвредны, но современные исследования это опровергают.

«В организме клопов обнаруживают возбудителей болезни Шагаса, гепатита B, лихорадки Ку, туляремии. В экспериментальных условиях они способны выделять с фекалиями жизнеспособные бактерии, например, золотистый стафилококк. Из-за этого может происходить вторичное инфицирование», — рассказал эксперт.

Расчесывая место укуса, можно занести в рану стрептококки и стафилококки. Эти бактерии приводят к гнойничковым заболеваниям кожи, например, импетиго, фурункулезу. Кроме того, клопы могут спровоцировать развитие тяжелой аллергии, добавил он.

Недавно энтомологи из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что постельные клопы избегают воды и влажных поверхностей. Эксперты обнаружили это случайно во время лабораторного эксперимента. Отмечается, что эти знания могут помочь разработать новые способы борьбы с этими насекомыми.

Ранее россияне в Египте столкнулись с самым массовым нашествием клопов за 10 лет.