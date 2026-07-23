В российском городе обнаружили элементы сбитого беспилотника на балконе дома

В Туле нашли элементы сбитого БПЛА на балконе многоквартирного дома

Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого над Тулой, нашли на балконе многоквартирного дома. Об этом в «Максе» заявил губернатор Дмитрий Миляев.

«В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, организовано реагирование оперативных служб.

Также 23 июля сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью.

Кроме того, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем четыре беспилотника.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к российской столице беспилотных летательных аппарата.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.