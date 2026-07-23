Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В российском городе обнаружили элементы сбитого беспилотника на балконе дома

В Туле нашли элементы сбитого БПЛА на балконе многоквартирного дома
Shutterstock

Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого над Тулой, нашли на балконе многоквартирного дома. Об этом в «Максе» заявил губернатор Дмитрий Миляев.

«В результате отражения атаки беспилотников на балконе многоквартирного дома в Туле обнаружены элементы БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, организовано реагирование оперативных служб.

Также 23 июля сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью.

Кроме того, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем четыре беспилотника.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к российской столице беспилотных летательных аппарата.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!