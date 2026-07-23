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Армия

Над российским регионом за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Шапша: над Калужской областью ночью уничтожили семь украинских беспилотников
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

«Ночью силами ПВО уничтожены семь беспилотников над территориями Дзержинского, Бабынинского и Хвастовичского муниципальных округов», — написал Шапша.

На местах осуществляют работу оперативные группы.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к российской столице беспилотных летательных аппарата.

23 июля также сообщалось, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем четыре беспилотных летательных аппарата.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.

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