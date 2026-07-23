Над российским регионом за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Калужской областью. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в «Максе».
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
«Ночью силами ПВО уничтожены семь беспилотников над территориями Дзержинского, Бабынинского и Хвастовичского муниципальных округов», — написал Шапша.
На местах осуществляют работу оперативные группы.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре направлявшихся к российской столице беспилотных летательных аппарата.
23 июля также сообщалось, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем четыре беспилотных летательных аппарата.
Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.