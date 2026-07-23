Губернатор Севастополя рассказал о сбитых беспилотниках

Развожаев: системы ПВО и мобильные группы сбили 4 БПЛА в Севастополе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы сбили четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Севастополем. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

«Уже сбито 4 БПЛА в Балаклавском районе. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – написал глава Севастополя.

22 июля в министерстве обороны РФ заявили, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 242 украинских беспилотника над регионами России.

Отмечается, что БПЛА нейтрализовали над Курской, Калужской, Брянской, Белгородской, Орловской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Азовским и Черным морями.

22 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что падение беспилотника ВСУ в Кагальницком районе Ростовской области привело к возгоранию озимой пшеницы в поле.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.