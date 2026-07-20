Названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион

Дроны, которые атаковали Московскую область 20 июля, могли быть запущены с территории украинского приграничья. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

По его словам, беспилотники могли лететь из Сумской, Черниговской или, возможно, Харьковской области. Матвийчук считает, что ответом на атаки ВСУ должна быть полная демилитаризация Украины.

20 июля Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников. В результате пострадали 10 человек, включая ребенка и трех граждан Китая. Основные последствия зафиксированы в Домодедово, Одинцовском округе и Подольске. Повреждены не только многоквартирные и жилые дома, но и коммерческие объекты. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта

По данным мэра столицы Сергея Собянина, в направлении Московского региона летело более 400 вражеских БПЛА, большую часть из которых силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали на дальних подступах. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что Россия даст «отдельный» ответ на атаку ВСУ Московского региона.

Ранее «Газета.Ru» публиковала алгоритм действий при угрозе беспилотников и ракетной опасности.