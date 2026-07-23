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Армия

Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву дрона

Собянин сообщил об уничтожении четырех беспилотников на подлете к столице
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны сбили четыре направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппарата. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

23 июля сообщалось, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над Севастополем четыре беспилотника.

В ночь на 22 июля в Ленинградской области отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов.

20 июля Собянин сообщил, что в направлении Московского региона за ночь летело более 400 украинских беспилотников. Большинство дронов нейтрализовали силы противовоздушной обороны на дальних подступах. На подлете к Москве были уничтожены 85 беспилотников.

Ранее были названы три вероятных точки запуска дронов, атаковавших Московский регион.

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