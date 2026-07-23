Губернатор сообщил о последствиях после атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор Гусев: после атаки ВСУ на Воронежскую область есть пострадавшие

В Воронежской области в результате ночной атаки ВСУ есть пострадавшие и серьезные последствия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в «Максе».

По словам главы области, силы противовоздушной обороны на протяжении всей ночи отражали атаку, целью которой были гражданские объекты.

Гусев отметил, что в результате произошедшего имеются пострадавшие, а также зафиксированы серьезные последствия. Он добавил, что подробная информация будет опубликована после завершения работы оперативных служб.

Ночью 23 июля Гусев объявил о ракетной опасности в 00:47 мск, спустя семь минут — о тревоге в связи с ударами БПЛА в Бутурлиновском районе региона, Воронеже и Нововоронеже.

Помимо этого Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области.