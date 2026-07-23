В трех областях России объявили ракетную опасность

В Липецкой, Тульской и Воронежской областях объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территориях Липецкой, Тульской и Воронежской областей.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев объявил о ракетной опасности в 00:48 мск. Спустя час он рассказал, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно с этим была отменена ракетная опасность.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о ракетной опасности в 00:47 мск, спустя семь минут — о тревоге в связи с ударами БПЛА в Бутурлиновском районе региона, Воронеже и Нововоронеже.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил о ракетной опасности в «Максе».

До этого ракетную опасность объявили на территории Московской области.

Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.