Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

В трех областях России объявили ракетную опасность

В Липецкой, Тульской и Воронежской областях объявили ракетную опасность
Global Look Press

Ракетная опасность объявлена на территориях Липецкой, Тульской и Воронежской областей.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев объявил о ракетной опасности в 00:48 мск. Спустя час он рассказал, что в регионе действует режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одновременно с этим была отменена ракетная опасность.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о ракетной опасности в 00:47 мск, спустя семь минут — о тревоге в связи с ударами БПЛА в Бутурлиновском районе региона, Воронеже и Нововоронеже.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявил о ракетной опасности в «Максе».

До этого ракетную опасность объявили на территории Московской области.

Росавиация сообщила, что столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!