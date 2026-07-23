Аэропорт Внуково временно перешел на особый режим работы

Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

В столичном аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация).

Авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве пояснили, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В ночь на 20 июля Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников. Пострадали десять человек, в том числе ребенок и трое граждан Китая. Основные последствия зафиксировали в Домодедове, Одинцовском округе и Подольске.

В аэропортах Внуково и Домодедово были задержаны десятки рейсов.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины задержки, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

Ранее стало известно, что самолеты будут подлетать к Москве на более низкой высоте.