Беспилотники атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

Объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории объекта начался пожар. На месте работают спецслужбы, которые занимаются ликвидацией возгорания и оценивают ситуацию.

12 июля силы ПВО уничтожили над Ульяновской областью два беспилотника. По данным властей, никто не пострадал. Обломки аппаратов упали в Новоспасском районе, повреждений имущества зафиксировано не было.

В конце мая части сбитых дронов обнаружили в Новоспасском районе и промышленной зоне Заволжского района Ульяновска. В результате происшествия также обошлось без пострадавших.

Еще одна атака на Новоспасский район была отражена 18 апреля. Тогда обломки беспилотников упали на территории района, однако не привели к разрушениям и ранениям.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре три человека пострадали из-за обломков БПЛА.