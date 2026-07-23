В Иркутске задержали подростка, который на пикапе намеренно сбил человека

Полицейские задержали 17-летнего водителя пикапа, который намеренно сбил 19-летнего юношу в центре Иркутска, а после уехал с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ДТП произошло утром 19 июля рядом с ночным клубом. Между молодыми людьми возникла потасовка, после которой один из участников конфликта сел за руль пикапа и наехал на молодых людей. Один из них оказался под колесами автомобиля. По предварительной информации, подросток взял автомобиль без спросу у своего отца.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестроился и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей.

Ранее на видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане.