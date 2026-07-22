Россиянин намеренно переехал на пикапе молодого парня из-за дорожного конфликта

В Иркутске водитель в ходе конфликта совершил наезд на человека

В Иркутске произошел конфликт, в результате которого был совершен наезд на человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в Telegram-канале.

«В Иркутске полицейские выясняют обстоятельства конфликта, в результате которого совершен наезд на человека. Сведения об инциденте в центральной части города выявлены в ходе мониторинга сети», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время сотрудники МУ МВД России «Иркутское» проводят всестороннюю проверку. Полицейские устанавливают личности возможных участников и причины случившегося.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что за рулем автомобиля Toyota Hilux был несовершеннолетний водитель. После инцидента часть конфликтующих сбежала.

До этого в Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. По словам других участников ДТП, виновником столкновения стал водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего в аварии участвовало шесть автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП иномарку смяло под грузовиком. Прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

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