«Родился в рубашке»: кадры жесткого ДТП в Петербурге попали на камеру

В Петербурге Audi с человеком смяло в жестком ДТП, появились кадры

В Санкт-Петербурге на Московском шоссе произошла авария с участием иномарки. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«По словам других участников аварии, виновником столкновения был как раз водитель Audi — он перестраивался и попал под «Газель». Всего на месте ДТП шесть машин», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии иномарку смяло под грузовиком. По данным канала, прибывшие медики госпитализировали водителя, кроме него никто серьезно не пострадал.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.