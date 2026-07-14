На видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане

В Дагестане лошадь на полном ходу врезалась в мотоцикл и попала на видео

В Хасавюрте лошадь выбежала на проезжую часть и врезалась в мотоцикл. Об этом сообщил Telergam-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Этот инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как лошадь на полной скорости вылетает на проезжую часть и сбивает мотоцикл. Водитель подает, а лошадь перепрыгивает через него и продолжает движение. Также видно, как очевидцы происшествия собираются вокруг пострадавшего. Они подгоняют автомобиль к месту ДТП и перемещают водителя мотоцикла на заднее сидение.

По данным канала, лошадь сбежала из загона. На ее пути оказался еще один молодой человек, которого она сбила. Очевидцы утверждают, что этот момент не попал на видео.

В результате ДТП оба молодых человека получили серьезные травмы: перелом черепа и ключицы.

До этого дикая свинья вышла на дорогу в Волгограде. Этот инцидент записали на камеру очевидцы.

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