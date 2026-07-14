Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

На видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане

В Дагестане лошадь на полном ходу врезалась в мотоцикл и попала на видео

В Хасавюрте лошадь выбежала на проезжую часть и врезалась в мотоцикл. Об этом сообщил Telergam-канал «ТУТ ДАГЕСТАН».

Этот инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как лошадь на полной скорости вылетает на проезжую часть и сбивает мотоцикл. Водитель подает, а лошадь перепрыгивает через него и продолжает движение. Также видно, как очевидцы происшествия собираются вокруг пострадавшего. Они подгоняют автомобиль к месту ДТП и перемещают водителя мотоцикла на заднее сидение.

По данным канала, лошадь сбежала из загона. На ее пути оказался еще один молодой человек, которого она сбила. Очевидцы утверждают, что этот момент не попал на видео.

В результате ДТП оба молодых человека получили серьезные травмы: перелом черепа и ключицы.

До этого дикая свинья вышла на дорогу в Волгограде. Этот инцидент записали на камеру очевидцы.

Ранее стало известно, что в Арзамасе на видео попало, как байкер отлетел в жестком ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Бесплатная нефть, запрет на гирлянды и лимиты. 5 историй топливных кризисов в мире: как это было
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!