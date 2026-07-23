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Общество

В Гидрометцентре рассказали об ожидаемых на Северо-Западе страны сильных дождях

Синоптик Макарова: на Северо-Западе России пройдут дожди с грозами и ветром
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В ряде регионов Северо-Западного федерального округа ожидаются дожди, сопровождаемые грозами и штормовым ветром. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Так, в Калининградской области 23 июля прогнозируется ливневый дождь с грозой, в Мурманской области ночью ожидается сильный дождь. В Костромской области, в Татарстане, в Архангельской области 23 и 24 июля пройдут сильные дожди с грозами, в Коми — 23-25 июля.

Макарова отметила, что в Коми в эти дни также ожидается сильный ветер в 18-23 м/с.

22 июля сообщалось, что в Нижнем Новгороде из-за сильного ливня затопило центр города, а поваленные ветром деревья повредили автомобили.

В этот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в выходные циклон обрушит на Москву сильные дожди.

Ранее климатолог рассказал о погоде в Москве во второй половине лета.

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