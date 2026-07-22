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В выходные циклон обрушит на Москву сильные дожди

Синоптик Позднякова: 24 июля под влиянием циклона в Москве усилится дождь
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

На этой неделе в столичном регионе практически каждый день ожидается дождь, но в субботу, 24 июля, под влиянием циклона интенсивность осадков повысится. Об этом RT сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Кратковременные дожди пройдут в Московском регионе и сегодня, причём в восточной части осадки наиболее вероятны. Завтра столица окажется между циклоническими вихрями, на фоне чего дожди будут менее интенсивными, но завершится рабочая неделя погодой, которую сформирует влияние циклона.

«Поэтому прогнозы показывают, что дождя будет больше. Он будет от небольшого до умеренного», — отметила Позднякова.

При этом ожидается достаточно тёплая погода. Так, в четверг и пятницу в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов. Днём в четверг воздух прогреется от +21 до +23 градусов, в пятницу до +23…+25 градусов, заключила синоптик.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также сообщил, что в конце недели, в пятницу и субботу, жителей и гостей Москвы ждут интенсивные осадки. Шувалов также исключил возможность установления жары в городе до конца недели. По его словам, температура будет умеренно тёплой и комфортной, днём она будет находиться на отметке +22–24 градуса, ночью — +15 градусов.

Ранее москвичей предупредили о мощных ливнях в августе.

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