«Крышу сорвало, центр затопило»: жительница Нижнего Новгорода — о последствиях сильного ливня

В Нижнем Новгороде из-за сильного ливня затопило центр города, а поваленные ветром деревья повредили автомобили. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Екатерина, отметив, что на работу общественного транспорта непогода не повлияла.

«Я в самом Нижнем Новгороде живу. Сейчас обстановка спокойная. Дождь был сильный и в некоторых районах сильный ветер и град. Машины в некоторых районах деревьями накрыло, где-то крышу сорвало. Центр города, как обычно, затопило, но там всегда проблемы после ливней. С транспортом все хорошо», — сказала она.

До этого Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород» сообщил, что на Нижний Новгород обрушилась непогода — ветер ломает деревья, повреждает кровлю домов, а дождевая вода затопила некоторые улицы. Кусок крыши упал прямо на контактную сеть и трамвайные пути, из-за чего движение трамвая №2 временно приостановлено.

В мэрии города заявили, что дорожные бригады проводят объезд территорий города для выявления подтоплений и фиксации других последствий сильного ветра.

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