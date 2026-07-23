В аэропорту Домодедово ввели ограничения

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом Росавиация сообщает в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что данная мера была введена в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

До этого в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на использование воздушного пространства.

В ночь на 20 июля Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников. Пострадали десять человек, в том числе ребенок и трое граждан Китая. Основные последствия зафиксировали в Домодедове, Одинцовском округе и Подольске.

В аэропортах Внуково и Домодедово были задержаны десятки рейсов.

Ранее стало известно, что самолеты будут подлетать к Москве на более низкой высоте.