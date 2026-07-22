Самолеты будут подлетать к Москве на более низкой высоте

«Ъ»: Росавиация снизила предельную высоту подлета к Москве до 4900 м

Росавиация ограничила максимальную высоту полетов в районе московских аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Теперь воздушные суда в районе столичных аэропортов не должны подниматься выше 4900 м. Меры приняли из соображений безопасности. Предполагается, что они позволят снизить интенсивность воздушного движения вокруг Москвы, а в случае угрозы — быстрее посадить самолеты.

По данным источников издания, изменения инициировало Минобороны РФ в связи с участившимися атаками на столичный регион.

Накануне московский аэропорт Домодедово принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в аэропорту Жуковский.

В ночь на 20 июля Московская область подверглась одной из крупнейших за последние годы атак украинских беспилотников. Пострадали десять человек, в том числе ребенок и трое граждан Китая. Основные последствия зафиксировали в Домодедове, Одинцовском округе и Подольске.

Во время атаки аэропорты Московского региона также работали с ограничениями. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении региона летели более 400 беспилотников, большую часть которых нейтрализовали на дальних подступах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.