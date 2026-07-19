В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово из-за ограничений задержаны 26 рейсов, подсчитал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации отмечается, что в первой воздушной гавани меры действуют с 11:46. Там задержали два рейса на вылет и 14 на прилет. Полеты еще четырех самолетов, в том числе в Якутск, Петербург и Магнитогорск, были отменены, а некоторые рейсы перенаправили в другие аэродромы. Так, рейс рейс FZ 989 из Дубая вместо Москвы приземлился в Исламабаде.

Согласно посту, в Домодедово задержаны 10 рейсов на прилет.

До этого упомянутые московские аэропорты из соображений безопасности начали выполнять полеты по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к городу.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.